«Георгиев был нашим лучшим игроком». Беднар — об игре россиянина с «Вашингтоном»

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар похвалил игру российского вратаря Александра Георгиева в матче с «Вашингтоном». Россиянин отразил 37 из 39 бросков и был признан первой звездой матча.

«Сегодня мы не показали свою лучшую игру. Я рад, что мы смогли набрать два очка и снова подняться в турнирной таблице. Сегодня главной причиной нашей победы была игра Георгиева, который был превосходен в воротах. Он, безусловно, был нашим лучшим игроком. Мы забили пару своевременных голов, но мы не выглядели свежими. Дело было не в недостатке концентрации, а в том, что нам не хватало энергии», — цитирует тренера пресс-служба «Колорадо».

Георгиев одержал 19-ю победу в 33 матчах текущего сезона с процентом отражённых бросков 91,8%.

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