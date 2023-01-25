Российский вратарь «Колорадо» Георгиев признан первой звездой матча с «Вашингтоном»

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» прошёл очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Победу в этой игре одержали хозяева со счётом 3:2.

Российский голкипер «Колорадо» Александр Георгиев признан первой звездой матча. На счету россиянина 37 из 39 отражённых бросков. В концовке матча вратарь отметился эффектным спасением, не дав «Вашингтону» сравнять счёт в матче. Георгиев одержал 19-ю победу в 33 матчах текущего сезона НХЛ.

Второй звездой матча признан форвард «Колорадо» Логан О'Коннор, отметившийся двумя результативными передачами.

Третьей звездой встречи стал автор победной шайбы нападающий «Эвеланш» Алекс Ньюхук.

«Колорадо» выиграл у «Вашингтона» обе личные встречи текущего сезона НХЛ.

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