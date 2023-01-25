Овечкин и Кросби поздравили Стэмкоса с 500-й шайбой в НХЛ

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.
Перед матчем состоялась торжественная церемония чествования капитана «Тампы» Стивена Стэмкоса, который 18 января в гостевом матче с «Ванкувером» забросил свою 500-ю шайбу в НХЛ. Лишь два действующих игрока могут похвастаться таким достижением — это Александр Овечкин и Сидни Кросби. На медиакубе показали поздравительные речи хоккеистов.
Овечкин: «Поздравляю с 500-й шайбой. Это огромное достижение. Добро пожаловать в клуб. Удачи. Продолжай в том же духе».
Кросби: «500 голов — это сама по себе потрясающая отметка. Но то, в каком темпе ты её достиг, невероятно».
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
В прошедшем матче с «Миннесотой» Стэмкос забросил победную шайбу и набрал своё 55-е (24+31) очко в текущем сезоне НХЛ.
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