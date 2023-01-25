«Бостон» быстрее всех команд в истории НХЛ набрал 80 очков в регулярном чемпионате
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В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.
Эта победа стала 38-й для «Бостона» в 47 играх текущего регулярного чемпионата НХЛ. «Брюинз» возглавляют общую таблицу лиги, набрав 80 очков. Они стали первой командой в истории НХЛ по скорости достижения 80 очков в отдельно взятом сезоне. Ранее рекорд принадлежал «Монреалю» в сезоне-1943/1944, который добрался до этой отметки за 49 матчей регулярки.
«Бостон» опережает ближайшего преследователя в лице «Каролины» на 14 очков. «Мишки» одержали шесть побед кряду и 27 января встретятся с «Тампа-Бэй».
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