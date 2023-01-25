«Они летали по льду». Хара рассказал, почему отставал от сверстников в детской школе

Бывший защитник клубов НХЛ и сборной Словакии Здено Хара вспомнил, как начинал свой путь в хоккее. Словацкий гигант завершил игровую карьеру в сентябре 2022 года.

«У меня было великолепное детство. В нашей семье было четыре ребёнка. Мой отец был борцом греко-римского стиля. Он брал меня с собой в зал и на разные спортивные соревнования, поэтому я всегда был в спортивной среде, всегда был окружён спортсменами.

Моя мама работала парикмахером. Моя сестра училась на швею. Мы жили довольно скромно. Но я постоянно занимался разными видами спорта. Час ты играешь в футбол, потом — в теннис, потом ещё час — в баскетбол. Это было очень весело. Думаю, сейчас такое редко встречается.



Мой отец не играл в хоккей. Сначала он отдал меня учиться азам борьбы. И я думаю, это было очень полезно, чтобы выработать выносливость, гибкость, способность сражаться. Но однажды он пришёл домой и спросил, не хочу ли я заниматься хоккеем. Он сказал, что в этот момент как раз набирали новую группу детей. Но не сказал, что мои сверстники уже играли в течение целого года. Мне было семь. Когда я вышел на лёд, то держался за бортики и просто пытался понять, как мне начать катиться. Мои сверстники тем временем летали по льду, катались, бросали… Было сложно влиться в их компанию. Но отец сказал, чтобы я просто много работал — на льду и за его пределами», — рассказал Хара в подкасте Spittin’ Chiclets.

45-летний Хара провёл в НХЛ 1680 игр, забросил 209 шайб и отдал 471 голевую передачу, он является лидером по количеству проведённых матчей среди защитников за всю историю НХЛ.



Словак является шестикратным участником Матча всех звёзд НХЛ. В 2009 году он стал обладателем приза «Джеймс Норрис Трофи», вручаемого лучшему защитнику сезона в НХЛ. В составе сборной Словакии Хара дважды становился серебряным призёром чемпионата мира.