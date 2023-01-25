Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Нефтехимик — Амур. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Они летали по льду». Хара рассказал, почему отставал от сверстников в детской школе

«Они летали по льду». Хара рассказал, почему отставал от сверстников в детской школе
Комментарии

Бывший защитник клубов НХЛ и сборной Словакии Здено Хара вспомнил, как начинал свой путь в хоккее. Словацкий гигант завершил игровую карьеру в сентябре 2022 года.

«У меня было великолепное детство. В нашей семье было четыре ребёнка. Мой отец был борцом греко-римского стиля. Он брал меня с собой в зал и на разные спортивные соревнования, поэтому я всегда был в спортивной среде, всегда был окружён спортсменами.

Моя мама работала парикмахером. Моя сестра училась на швею. Мы жили довольно скромно. Но я постоянно занимался разными видами спорта. Час ты играешь в футбол, потом — в теннис, потом ещё час — в баскетбол. Это было очень весело. Думаю, сейчас такое редко встречается.

Мой отец не играл в хоккей. Сначала он отдал меня учиться азам борьбы. И я думаю, это было очень полезно, чтобы выработать выносливость, гибкость, способность сражаться. Но однажды он пришёл домой и спросил, не хочу ли я заниматься хоккеем. Он сказал, что в этот момент как раз набирали новую группу детей. Но не сказал, что мои сверстники уже играли в течение целого года. Мне было семь. Когда я вышел на лёд, то держался за бортики и просто пытался понять, как мне начать катиться. Мои сверстники тем временем летали по льду, катались, бросали… Было сложно влиться в их компанию. Но отец сказал, чтобы я просто много работал — на льду и за его пределами», — рассказал Хара в подкасте Spittin’ Chiclets.

45-летний Хара провёл в НХЛ 1680 игр, забросил 209 шайб и отдал 471 голевую передачу, он является лидером по количеству проведённых матчей среди защитников за всю историю НХЛ.

Словак является шестикратным участником Матча всех звёзд НХЛ. В 2009 году он стал обладателем приза «Джеймс Норрис Трофи», вручаемого лучшему защитнику сезона в НХЛ. В составе сборной Словакии Хара дважды становился серебряным призёром чемпионата мира.

Великий Хара завершил карьеру. Он доиграл до 45 благодаря своему фанатизму Великий Хара завершил карьеру. Он доиграл до 45 благодаря своему фанатизму
Новость по теме
«Бостон» провёл торжественную церемонию в честь завершившего карьеру Здено Хары
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023