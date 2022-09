Великий Хара завершил карьеру. Он доиграл до 45 благодаря своему фанатизму

Вчерашний день стал знаковым для НХЛ — за сутки о завершении карьеры объявили три звёздных защитника: рекордсмен лиги по проведённым подряд матчам, «железный человек» Кейт Яндл, обладатель «Норрис Трофи» и один из самых весёлых игроков лиги Пи Кей Суббэн. Однако третий уход выделяется особо — 45-летний Здено Хара являлся последним игроком лиги, заставшим лигу ещё в XX веке.

Хара, наверное, навсегда останется самым высоким игроком в истории НХЛ. Хотя данные в сантиметрах обычно различаются, официальный сайт лиги указывает рост словака в 81 дюйм (205,7 см) — ещё семеро хоккеистов достигли 80 дюймов.

Хара в форме баскетбольных «Селтикс» Фото: Yoon S. Byun/Getty Images

Как рассказывал сам Здено, у него постоянно спрашивали три вещи: какой у него рост, играл ли он в баскетбол и были ли высокими его родители? На второй и третий вопросы Хара отвечал «нет». Хотя отец не был гигантом (хотя и имел приличные 188 см), Зденек Хара сыграл огромную роль в воспитании своего сына. Хара-старший был борцом греко-римского стиля, участвовал в Олимпиаде 1976-го и понимал, как нужны тяжёлые тренировки.

Харе устроили трёхразовые тренировки: бег перед завтраком, после завтрака — поднятие тяжестей, ночью — велосипед. Семейный сад был превращён в кустарный спортзал — когда маленький Здено носил миску корма домашней живности и проходил мимо дерева, к которому Хара-старший приладил перекладину, то должен был подтянуться минимум 10 раз. Позже Хара рассказывал, что эти упражнения не раз доводили его до слёз — он не понимал, что хотел от него отец.



Но эти тренировки дали эффект не сразу. Хара не играл за юниорскую или молодёжную сборную страны, потому что тренеры в него не верили. Игрока забрил будущий тренер словацкой молодёжки Эрнест Бокрош, который заявил отцу игрока, что Здено никогда не станет хоккеистом. Хара-старший ответил, что его сын станет лучшим защитником в мире и он лично займётся его воспитанием.



В Словакии Хара не задержался, уехав в канадскую юниорскую лигу транзитом через систему пражской «Спарты». Там он, естественно, привлёк внимание скаутов — но его рост оставался слишком загадочным фактором для команд НХЛ. Хару в третьем раунде задрафтовали «Айлендерс», причём скауты хотели сделать это ещё раньше.

Тогдашний генменеджер клуба Майк Милбери признавался, что одним из главных факторов драфта словака стал диалог на преддрафтовом интервью. Когда Милбери спросил у Хары «Умеешь драться?», тот ответил: «Лучше со мной не трахаться» (в оригинале — better not to fuck with me). Этот ответ, где словак перепутал слова «fight» и «fuck», растопил сердце олдскульного менеджера.

Здено Хара Фото: nhl.com

Адаптация к НХЛ не была лёгкой — сначала все задавались вопросом, что с катанием у этого новичка. Но Хара предпочитал развивать кое-что другое — как рассказывал тогдашний тренер «Айлендерс» Рик Боунесс, «его рабочая этика была нереальной. Он хотел стать сильным хоккеистом любой ценой. Все задавались вопросом, достаточно ли он быстр — но когда ты такой большой и сильный, это имеет мало значения». Первый номер драфта Брайан Берард рассказывал, что словак предпочитал жать штангу в 140 кг, а не тренировать катание.

Статистика Хары в первых сезонах НХЛ не впечатляла даже с учётом того, что он играл в слабых «Айлендерс»: «-54» в суммарной полезности за чемпионаты-1999/2000 и 2000/2001 — это перебор. При этом очков Здено набирал мало, потому что очень осторожно играл в пас, без обострений, просто выбрасывая шайбу. Тренеры долго работали над тем, чтобы словак пасовал сразу в крюк.



В 2001-м руководство «Айлендерс» решило привезти в город какую-нибудь звезду, и молодой словак должен был стать разменной монетой. Сначала планировался обмен в «Бостон» на Джейсона Эллисона, набравшего 95 очков в предшествовавшем сезоне, но руководство зарубило его, так как в «Брюинз» вместе с Харой должен был уехать форвард Дэйв Скэтчард, которого ценили за его посещения детских больниц. Так словак не сразу попал к «мишкам», а поехал в Оттаву.



В «Сенаторз» тренеры стали использовать Хару совершенно иначе. В большинстве он стал занимать место на пятаке, чтобы не только пользоваться габаритами при подставлении и трафике перед вратарём, но и собирать подборы. Здено стали предлагать чаще подключаться к контратакам, при силовом приёме оставлять клюшку на льду, чтобы прерывать передачи оппонента. Результат налицо: уже в первом сезоне в «Сенс» у Хары было 23 очка, лучший показатель на тот момент, который каждый год рос, и «+30» — лучший показатель в команде,



Но «Бостон» все равно ожидал Хару на историческом повороте карьеры. В первые постлокаутные сезоны потолок зарплат был установлен на очень низком уровне, и «сенаторам», находившимся на пике, надо было выбирать между словаком и Уэйдом Редденом, игравшим в том сезоне за олимпийскую Канаду. Выбор был сделан в пользу канадца — и он оказался ошибочным. Редден после этого провёл в НХЛ лишь четыре полноценных сезона, а переход Хары в «Брюинз» единодушно называется лучшим подписанием свободного агента в современной истории.

Презентация Хары в «Бостоне» Фото: John Tlumacki/Getty Images

Возможно, другой игрок расслабился бы, получив контракт на $ 37 млн на пять лет. По условиям первой сделки с «Бостоном» Хара получал зарплату в размере 17% от потолка — то есть $ 14 млн в мире современной НХЛ. Это были сумасшедшие деньги, но одержимый физической формой словак мечтал о большем. Ещё в «Оттаве» он заявил тренерскому штабу, что хотел бы сыграть полный матч, провести все 60 минут во всех игровых ситуациях на льду. Хотя сделать это Харе предсказуемо не дали, тренеры сошлись во мнении, что Здено выдержал бы такое испытание.

«Харе нужен человек, который бы ему сказал: «Зи, у нас плей-офф, ты только что провёл 28 минут за игру. Тебе не надо идти после матча дополнительно идти в зал и убиваться», — говорил бывший партнёр по «Бостону» Эндрю Ференс. Когда в НХЛ ввели недели отдыха, на второй день мини-каникул уже 40-летний Хара звал одноклубников потренироваться с ним — «не люблю сидеть и ничего не делать», как сказал сам словак.



Хотя Хара зациклен на самоподготовке, ему не нужен был личный тренер — он сам себе тренер. Как дотошный бюрократ Здено подробно протоколирует все свои занятия начиная с середины 90-х, записывая выполненные упражнения, количество подходов. При этом Хара готов взять подсказку у коллег их других видов спорта — со штангистами он обсуждал силовые тренировки, а с фигуристами — их катание.



Кроме того, Хара очень строго относится к питанию. Никаких чипсов и пива — много овощей, фруктов, растительной пищи. В 2017-м Хара вообще перешёл на вегетарианскую диету — хотя и до этого из мяса он ел только крольчатину, не употреблял соли и масла, и даже кофе пил не чаще раза в месяц. К такому решению его подтолкнули документальные фильмы, а также совет бизнес-партнёра.

Ещё в момент своего перехода в «Брюинз» Хара говорил менеджменту и тренерам, что хочет играть в хоккей хотя бы до 45 лет. Что ж, он ушёл на низшей установленной самому себе планке — и, судя по всему, после хоккея он уйдёт в бизнес. У Хары есть лицензия риелтора, полученная ещё в 2015-м. До этого он посещал различные бизнес-курсы: как говорил бывший генменеджер «Бостона» Питер Чиарелли, Хара прошёл их всех, потому что он очень умный.

Здено Хара Фото: Christopher Evans/Getty Images

Можно было бы написать больше про игровую карьеру Хары, но об игровом стиле словака очень много говорит одна история. Перед седьмым матчем Кубка Стэнли Чиарелли передал главному тренеру Клоду Жюльену одну коротенькую записочку: «Клод, напомни Здено, что простая игра — наилучшая для него. Как ты знаешь, он нервничает перед матчами». Сотрудник PR-отдела «Брюинз» до сих пор хранит эту записку.



Конечно, о 25 сезонах Хары можно написать несколько больших текстов или даже целую книгу. Но всем хоккейным людям словак запомнился как в хорошем смысле фанатик, хоккейный Коби Брайант, помешанный на самосовершенствовании. Возможно, без этого своего качества Хара так и остался бы нескладным «дядей Стёпой», прозябающим в безвестности. И второго Хары лига уже не увидит, хотя подобные ярлыки раздавали очень многим.