Д. Фёдоров: Ларионов стал одним из идеологов нашего хоккея, творцом мифов

Комментатор и ведущий Дмитрий Фёдоров рассказал про медийность главного тренера «Торпедо» Игоря Ларионова. После матча с ЦСКА (3:1) общение наставника нижегородской команды с журналистами длилось 50 минут.

«Как отношусь к длинным пресс-конференциям Ларионова? На интервью с Ларионовым большой спрос, поэтому, насколько я знаю, он старается по максимуму общаться на пресс-конференциях и минимизирует другие контакты. То есть эксклюзивные интервью даёт редко. Понимаю его. Любое интервью отвлекает от работы, от личных дел. Игорь Николаевич уважительно относится к прессе, а пресса к нему. Причем раньше уважение базировалось на его игроцких заслугах, а сейчас на том, что он делает как тренер, как популяризатор игры. Полные трибуны в Нижнем Новгороде не только из-за хороших результатов «Торпедо», но ещё и потому, что Ларионов стал одними из идеологов нашего хоккея, творцом мифов, которые идут в народ. Миф в данном контексте – это не ложь, не сказка, а высокая, глобальная идея. Пресс-конференции – один из проводников этого мифотворчества. Например, история с зелёным вектором.

Как можно оценить медийную активность Ларионова в сезоне КХЛ? В этом сезоне не только Ларионов идёт навстречу журналистам и болельщикам. Почти все тренеры стали медийно активными и интересно говорят. Тем самым они дают пример игрокам – мол, парни, не закрываетесь, общайтесь, привлекайте новую аудиторию к хоккею. И Ларионов, и другие тренеры повышают уровень хоккейной журналистики, потому что говорят о важных нюансах. Вот, например, у меня есть тренерское образование, но раньше я редко ходил на послематчевые пресс-конференции, потому что вряд ли мог узнать там что-то важное и новое, что развивало бы меня как начинающего тренера. А сейчас постоянно получаю такую информацию. Иногда подхожу к тренерам после пресс-конференции, чтобы уточнить какие-то детали по услышанному. И все задерживаются и объясняют. Мне представляется, что пресс-конференции Ларионова, Фёдорова, Кудашова… да почти всех тренеров КХЛ повышают уровень хоккейной журналистики. Думаю, через год какой-нибудь глупый или провокационный вопрос на пресс-конференции будет вызывать отторжение и осуждение не у тренеров, а у самих же журналистов», — цитирует Фёдорова «РБ Спорт».

Нижегородский клуб занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 72 очка.