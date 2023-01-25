«Долбанутый игрок». Экс-защитник сборной США — о решении Проворова

Бывший хоккеист сборной США Райан Уитни раскритиковал решение российского защитника «Филадельфии Флайерз» Ивана Проворова не надевать свитер в поддержку движения ЛГБТ перед игрой с «Анахайм Дакс» (5:2).

«Будь я Проворовым, я бы надел эту майку. Не потому что я поддерживаю все группы людей, которые любят хоккей и хотят стать болельщиками моей команды и НХЛ в целом. А потому, что вся моя команда в этих свитерах. Я бы надел его, и все парни в команде сделали это. Мне кажется, это было эгоистично с его стороны остаться в раздевалке и не выйти на разминку.

Главное, все остальные в НХЛ и его команде согласились надеть эти свитера. Все захотели поддержать разные группы людей, которые увлекаются хоккеем. Лига говорит всем в мире — мы готовы принять вас, будьте нашими болельщиками, кем бы вы ни были.

И вдруг появляется один долбанутый игрок, который отказывается надевать свитер. И весь мир сразу говорит об этом. Мне кажется, хоккей будет развиваться дальше, будет открытым для всех групп людей, а этот парень… Да пошёл он. Никто бы не заметил, что Проворова не было на раскатке в этом свитере, если бы медиа не сделали на этом такой акцент. Главное, что все остальные поддержали акцию НХЛ», — сказал Уитни в подкасте Spittin Chiclets.