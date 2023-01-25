«Долбанутый игрок». Экс-защитник сборной США — о решении Проворова

Бывший хоккеист сборной США Райан Уитни раскритиковал решение российского защитника «Филадельфии Флайерз» Ивана Проворова не надевать свитер в поддержку движения ЛГБТ перед игрой с «Анахайм Дакс» (5:2).
«Будь я Проворовым, я бы надел эту майку. Не потому что я поддерживаю все группы людей, которые любят хоккей и хотят стать болельщиками моей команды и НХЛ в целом. А потому, что вся моя команда в этих свитерах. Я бы надел его, и все парни в команде сделали это. Мне кажется, это было эгоистично с его стороны остаться в раздевалке и не выйти на разминку.
Главное, все остальные в НХЛ и его команде согласились надеть эти свитера. Все захотели поддержать разные группы людей, которые увлекаются хоккеем. Лига говорит всем в мире — мы готовы принять вас, будьте нашими болельщиками, кем бы вы ни были.
И вдруг появляется один долбанутый игрок, который отказывается надевать свитер. И весь мир сразу говорит об этом. Мне кажется, хоккей будет развиваться дальше, будет открытым для всех групп людей, а этот парень… Да пошёл он. Никто бы не заметил, что Проворова не было на раскатке в этом свитере, если бы медиа не сделали на этом такой акцент. Главное, что все остальные поддержали акцию НХЛ», — сказал Уитни в подкасте Spittin Chiclets.
- 25 января 2023
-
16:41
-
16:23
-
16:08
-
15:46
-
15:13
-
14:47
-
14:25
-
14:00
-
13:34
-
13:03
-
12:33
-
12:21
-
11:48
-
11:16
-
10:45
-
10:29
-
10:13
-
09:48
-
09:27
-
09:10
-
09:00
-
08:56
-
08:46
-
08:32
-
08:20
-
08:10
-
07:55
-
07:36
-
07:18
-
06:32
-
06:14
-
05:50
-
05:47
-
05:44
-
04:58