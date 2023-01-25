Болельщики «Салавата Юлаева» вывесили баннер с героиней фильма «Убить Билла»

В эти минуты в Уфе проходит последнее в текущем сезоне «зелёное дерби» между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом». После первой двадцатиминутки счёт 1:0 в пользу казанцев.
Фанатский сектор «Салавата Юлаева» перед началом матча продемонстрировали необычный баннер. На большом плакате была изображена актриса Ума Турман из культового фильма Квентина Тарантино «Убить Билла». В этом баннере прослеживается отсылка к главному тренеру «Ак Барса» Зинэтуле Билялетдинову, сокращённое прозвище которого – Билл.
Фото: БИЗНЕС Online
Отметим, что на катане героини видна надпись: «Можно проиграть всем, но только не татарам». Это знаменитая цитата первого президента Башкортостана Муртазы Рахимова, сказанная им также о хоккее и противостоянии «Салавата» и «Ак Барса».
Также на углу баннера были нарисованы разбитые солнцезащитные очки. Это отсылка к баннеру фанатов «Ак Барса», которые они вывесили перед прошлым «зелёным дерби». На нём Билялетдинов был изображён в образе Терминатора и обыгрывалась фраза I’ll be back из фильма «Терминатор 2: Судный день». В ней было изменено несколько букв – I’m Bill Back.
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