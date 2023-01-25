Тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин оценил победу над московским «Динамо»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвёл итог встречи с московским «Динамо» (3:1) и оценили игру Алексея Макеева.
«Вторая игра с Динамо за эту неделю. Знали, что мобильная команда, в начале они хорошо двигались. 27 силовых, 21 блокшот — это здорово. Концовка нервная, неоправданные удаления, но спасибо ребятам, что выполнили установку.
Выиграли у «Динамо» впервые с 2018-го? Команда вышла заряженной с начала, ребята бились в каждом моменте, были драки и много борьбы.
Игра Макеева в четвёртом звене? Знаю, что раньше он играл в меньшинстве, пробовали на тренировках. Пока не хватает быстроты, обретает форму. Надеюсь, будет добавлять от игры к игре. Человек год не играл в хоккей, довольно тяжело ему, но выложился на 200%.
Планируем ли наигрывать звенья или делать ротацию? Будем смотреть на физическое состояние ребят, дадим шанс тем, кто сегодня был в запасе», — приводит слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.
После победы клуб из Екатеринбурга вернулся на первое место в таблице Восточной конференции.
- 25 января 2023
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