Радулов – о пародии на Панина: эмоции, не более, никто не хотел уступать

Капитан «Ак Барса» Александр Радулов поделился эмоциями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (1:2 ОТ), а также рассказал о стычках с игроками хозяев Григорием Паниным и Александром Кадейкиным.

«Что случилось у меня с Паниным? Вообще ничего не произошло, это просто эмоции, не более того. Это хоккей, игра, никто не хотел уступать, всё нормально.

Что Илья Ежов сказал нашей скамейке после второго периода? Ничего не сказал, просто проехал рядом, нам показалось, что он едет на нас, столкнулись. Судьи посчитали, что это удаление, им виднее, а я не хочу их обсуждать, им и так тяжело.

Почему возмутилась скамейка? Он просто ехал очень близко к нам, думаю, всё видел, мог проехать подальше. Но что было, то было, нам самим нужно быть аккуратнее. В итоге мы получили удаление, хотя не можем такое допускать.

Во втором периоде завёлся, подрался с Александром Кадейкиным? Да там не было драки. Такой момент произошёл, мы столкнулись, ему что-то не понравилось, мне не понравилось – сцепились. Это же хоккей, а не какой-то бесконтактный вид спорта. В такие моменты никто не хочет уступать, я думаю, болельщикам игра понравилась, а это самое главное.

Домашнее дерби «Ак Барс» выиграл довольно спокойно, в чём ключевая разница между этими матчами? Я бы не сказал, что тогда была спокойная победа. Против нашей команды никто не хочет уступать, у соперника быстрый состав, много молодых ребят, хороший вратарь, хороший тренерский штаб. В той игре мы проигрывали 0:1, преодолевали плотную оборону, нам это удалось. А сегодня был более закрытый хоккей с обеих сторон, никто не хотел раскрываться, скорее сыграть по счёту, дождаться ошибки соперника. Но сейчас такое время – всем нужны очки, все борются за место в таблице.

Слышал ли, как на меня реагировали уфимские трибуны сегодня? Всё нормально, их тоже понять можно – они болеют за свою команду, за свой город. Почаще бы была такая атмосфера в нашей лиге, это заводит и игроков, и болельщиков, и всех зрителей. Люди начинают больше любить хоккей, это здорово», — цитирует Радулова сайт «Ак Барса».

Напомним, Радулов в матче с «Салаватом Юлаевым» заработал шесть минут штрафа.