Хьюз установил рекорд «Нью-Джерси» по скорости достижения 60 очков в сезоне
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На стадионе «Пруденшиал-центр» в Ньюарке, США завершился матч в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Вегас Голден Найтс». Победу в овертайме со счётом 3:2 одержали хозяева.
В матче форвард «дьяволов» Джек Хьюз набрал два очка и установил рекорд франшизы «Нью-Джерси Дэвилз», сообщает пресс-служба НХЛ. Он набрал 60 очков за 47 матчей в сезоне, обойдя Зака Паризе, Тейлора Холла, Джона Маклена и Уилфа Пеймента, которым потребовалось по 52 встречи, чтобы набрать 60 баллов.
Хьюз в текущем сезоне забросил 30 шайб и отдал 30 результативных передач. «Нью-Джерси» после 47 матчей набрал 66 очков и располагается на третьей строчке в таблице Восточной конференции.
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