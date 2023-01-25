Р. Ротенберг: договаривались бросать Шарыченкову «в карманы», а бросали верхом

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу в матче с ЦСКА (3:1) и рассказал о планах команды на матч.
«Важная победа. ЦСКА — сильный соперник, системная команда. То, что мы отрабатывали, те изменения, которые мы внесли — всё сработало. В большинстве наконец-то забили хорошие голы. У нас много удалений, будем улучшать игровую дисциплину — судьи у нас профессиональные, лучшие в стране. Поэтому надо улучшить дисциплину и перестать удаляться. Ну и улучшать реализацию.
Договаривались бросать Шарыченкову «в карманы», под блин, под ловушку, а всё бросали верхом. Но всё же я горжусь ребятами, они проделали сумасшедшую работу.
Порадовали болельщиков в преддверии большого праздника, годовщины снятия блокады Ленинграда. Посвящаем победу нашему городу и всем, кто прошёл блокаду», — цитирует Ротенберга сайт КХЛ.
СКА продолжает возглавлять таблицу Западной конференции, имея в активе 90 очков.
- 25 января 2023
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