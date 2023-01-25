Леонтьев: был абсолютно уверен в буллитной серии, но исполнители «Амура» здорово забили

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал поражение от «Амура» (1:2 Б) и рассказал про нереализацию формата «5х3» в матче.

«Вязкая игра была, упорная, всё очень тяжело. Но всё равно взяли очко, хотя могли в концовке при удачной реализации большинства взять и два очка. Как есть так есть. Хороший, боевой матч плей-офф. Никто не хотел уступать, все хотели выиграть. Будем готовиться, у нас уже через день игра. Разберём и будем двигаться дальше.

Почему не создали опасных моментов при игре «5 на 3»? Я тоже не понимаю. На тренировках мы разыгрываем, все знают, где нужно находиться, какие передачи делать, но так получилось. Переволновались, наверное.

Не было желания поменять Тихомирова на Судницина на буллитах. Андрей достаточно неплохо двигался на протяжении всего матча, не давал поводов, чтобы его поменять. Был абсолютно уверен в буллитной серии. Но у соперника были неплохие исполнители, здорово забили», — приводит слова Леонтьева сайт КХЛ.

Клуб из Нижнекамска набрал 54 очка и занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Нефтехимик» сыграет в гостях с «Автомобилистом» 27 января.