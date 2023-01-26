Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК Сочи — Витязь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Илья Самсонов — вторая звезда матча «Торонто» — «Рейнджерс»

Илья Самсонов — вторая звезда матча «Торонто» — «Рейнджерс»
Комментарии

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме.

Российский голкипер хозяев Илья Самсонов был признан второй звездой матча. У россиянина на счету 26 сейвов. Первым стал Митчелл Марнер, который забил победный гол. Третье место у Тимоти Лильегрена. Он набрал 2 (1+1) очка.

Уже на третьей минуте Понтус Хольмберг открыл счёт. Но больше заброшенных шайб в первом периоде не было. Затем на 23-й минуте Филип Хитил сравнял счёт. А на 27-й минуте Хитил оформил дубль и вывел гостей вперёд.

На 56-й минуте Тимоти Лильегрен перевёл игру в овертайм. А на 19-й секунде дополнительного времени Митчелл Марнер принёс победу хозяевам.

Новость по теме
Вратарь «Торонто» Самсонов вошёл в топ-10 НХЛ по длительности серии с набранными очками
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023