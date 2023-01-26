В матче «Сиэтл» — «Ванкувер» состоялась яркая кровавая драка тафгаев-тяжеловесов

В Сиэтле на стадионе «Климат Пледж-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сиэтл Кракен» и «Ванкувер Кэнакс». Разгромную победу в матче одержали хозяева со счётом 6:1.
При счёте 3:0 защитник «Ванкувера» Люк Шенн решил взбодрить команду и провести бой с тафгаем «Кракен» Джейми Олексяком. Отметим, что вес каждого хоккеиста превышает 100 кг, а рост защитника «Сиэтла» достигает двухметровой отметки. Драка получилась очень жёсткой с обилием тяжёлых ударов, которые достигли цели. С небольшим преимуществом бой выиграл Олексяк, завалив оппонента на лёд. Отметим, что на лицах обоих хоккеистов после боя виднелись кровавые следы.
Это второй поединок в карьере между этими хоккеистами. Первый бой они провели между собой в марте 2021 года. Тогда уверенную победу одержал более габаритный Олексяк.
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