«Сочи» нанёс фразу Сергея Гимаева «Идите и бейтесь» на центральный круг домашнего льда

ХК «Сочи» разместил на своём стадионе фразу мастера спорта СССР международного класса, заслуженного тренера России и бывшего телекомментатора Сергея Гимаева, который ушёл из жизни 18 марта 2017 года.
Надпись «Идите и бейтесь» теперь нанесена на центральный круг на домашнем льду южан, сообщает официальный телеграм-канал клуба.
Фото: ХК «Сочи»
Напомним, в одном из эфиров на телевидении Гимаев заявил: «Зрители вам простят всё, но они не могут простить равнодушия! Идите и бейтесь!».
22 января 2023 года «Сочи» потерял шансы на выход в плей-офф КХЛ. За два дня до этого южане отправили в отставку главного тренера, Сергея Светлова.
После 53 сыгранных матчей «Сочи» набрал 21 очко и замыкает турнирную таблицу Западной конференции. В следующем матче южане встретятся с «Витязем». Игра начнётся сегодня, 26 января, в 19:30 мск.
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