«Если тренер не даёт результат, он уходит». В «Сочи» назвали причины отставки Светлова

Заместитель генерального директора «Сочи» по хоккейным операциям Алексей Бадюков сообщил, что руководство клуба было недовольно игрой команды и вынуждено было отправить в отставку Сергея Светлова с поста главного тренера.

«Нам надо было реагировать на неудачную игру. К сожалению, матч с «Куньлунем» был невыразительным не столько даже по результату, сколько по качеству хоккея. Мы видели, что команда стоит на месте как в прямом, так и в переносном смысле.

В профессиональном спорте мерилом ценности всегда является результат. Да, мы в этом году не участвуем в плей-офф, но это не значит, что мы соглашаемся с тем, что команда много проигрывает. В клубе это никого не устраивает — неприятно, что нам пришлось менять второго главного тренера за сезон, но это не уникальная ситуация в хоккее. Если тренер не даёт результат, он уходит«, — цитирует Бадюкова ТАСС.

Сочинский клуб под руководством Светлова проиграл 21 матч подряд и установил антирекорд КХЛ. «Сочи» занимает последнее место в сводной турнирной таблице КХЛ, набрав 21 очко в 53 матчах.