Лучший бомбардир МХЛ Сотишвили сегодня дебютирует в КХЛ в составе минского «Динамо»

Минское «Динамо» опубликовало на сайте КХЛ состав на сегодняшний матч с «Куньлунем». Встреча начнётся в 19:00 мск.

В этом матче в КХЛ дебютирует лучший бомбардир МХЛ Даниил Сотишвили. 19-летний форвард минчан провёл за «Динамо-Шинник» (Бобруйск) 43 матча, в которых забросил 22 шайбы и отдал 32 результативные передачи, набрав в общей сложности 54 очка.

Отметим, что воспитанник клуба «Химик» из Новополоцка проводит свой первый сезон в Молодёжной хоккейной лиге.

Минское «Динамо» сыграло 55 матчей, в которых одержало 21 победу при 34 поражениях. Набрав 54 очка, клуб находится на девятой строчке в турнирной таблице Западной конференции.