Нападающий Уилсон пропускает раскатку «Вашингтона». Оши, Бэкстрём — в составе

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон пропускает утреннюю раскатку клуба, сообщает журналист Саманта Пелл в своём «твиттере». Напомним, Уилсон не доиграл игру с «Колорадо Эвеланш» (2:3) из-за травмы нижней части тела.
Дополнительно сообщается, что форвард «столичных» Ти Джей Оши, который пропустил игру с «лавинами» присоединился к составу после того, как улетал в Вашингтон на рождение своего четвёртого ребёнка.
Никлас Бекстрём также тренируется с командой. Он пропустил матч с «Колорадо» из-за болезни не связанной с коронавирусом.
«Вашингтон Кэпиталз» после 50 матчей регулярного сезона Национальной хоккейной лиги набрал 56 очков и располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «столичные» сыграют с «Питтсбургом» в ночь на 27 января в 3:00 мск.
- 26 января 2023
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