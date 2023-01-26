Бывший защитник «Сочи»: Кравец называл Уитни Обамой, они постоянно прикалывались

Бывший защитник «Сочи» Никита Щитов рассказал о времени, когда Райан Уитни играл за южан.

«Какое мнение сложилось о Райне Уитни во время его выступления в «Сочи»? И почему он постоянно негативно отзывается о России? В «Сочи» о нём сложилось впечатление как о нормальном, компанейском парне и хорошем хоккеисте. Даже не думал, что он будет рассказывать что-то плохое о России. Возможно, ему что-то не понравилось. Хотя у нас в клубе всё было на уровне.



С главным тренером Кравцом они постоянно прикалывались, и Михаил Григорьевич называл его Обамой. Но это было в шутливой форме. Сейчас Уитни ведёт подкаст, и, думаю, просто хайпует. Вот новость с Проворовым, и он решил на ней сыграть.

Как отношусь к ситуации с Иваном Проворовым? Я считаю, что он молодец. Отстаивает своё мнение, на которое имеет право. Его в Северной Америке тоже поддержали. Интересно теперь посмотреть, как поведут себя другие наши хоккеисты, когда такие акции будут в других клубах», — цитирует Щитова «РБ Спорт».

Напомним, накануне Уитни раскритиковал решение российского защитника «Филадельфии Флайерз» Ивана Проворова не надевать свитер в поддержку движения ЛГБТ перед игрой с «Анахайм Дакс».