Защитник «Колорадо» Макар вернулся в состав после четырёх пропущенных матчей из-за травмы

Защитник Кейл Макар вернулся в состав «Колорадо Эвеланш» на матч с «Анахайм Дакс» (утром 27 января в 5:00 мск), сообщает официальный сайт НХЛ.

Защитник пропустил четыре игры из-за травмы.

«Это своего рода жёсткая вещь для меня. Вы смотрите, как ваша команда идёт в бой, и вы хотите быть с этими парнями. Я, конечно, люблю играть в хоккей. Поэтому каждый раз, когда я смотрю, как играет моя команда без меня, это грустно. Я не смотрю на это с точки зрения того, что мне нужен отдых. Я хочу больше играть. Просто случилось очень неудачное событие, и я хотел вернуться как можно скорее», — цитирует Макара сайт НХЛ.

Макар занимает третье место в «Колорадо» по набранным очкам. В 42 играх он набрал 43 (13+30) очка. Кейл лидирует в НХЛ по среднему игровому времени (27:09).

Также сообщается, что в «Эвеланш» вернулся нападающий Денис Мальгин. Он выбыл из состава 5 января, когда получил травму верхней части тела.