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Агент Кузьменко прокомментировал новый двухлетний контракт россиянина с «Ванкувером»

Агент Кузьменко прокомментировал новый двухлетний контракт россиянина с «Ванкувером»
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Хоккейный агент Дэн Мильштейн, представляющий в НХЛ интересы нападающего «Ванкувер Кэнакс» Андрея Кузьменко прокомментировал новый двухлетний контракт россиянина с «косатками».

«Мы концентрировались на двухлетнем контракте. Заключён контракт-«мостик», потому что в НХЛ самые большие контракты подписывают с 27 до 29 лет. Через два года потолок зарплат в НХЛ увеличится примерно на 15-20%. Также у Андрея на тот момент будет более 200 игр в НХЛ, поэтому он сможет рассчитывать на совсем другое соглашение. Плюс мы будем подписывать долгосрочный контракт.

Мы общались с «Ванкувером» на протяжении нескольких месяцев, всё усилилось за последние полторы недели. Это хороший контракт для обеих сторон. Желаем Андрею удачи, продолжать прогрессировать и продолжать адаптироваться под североамериканский хоккей», — сказал Мильштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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