Агент Кузьменко прокомментировал новый двухлетний контракт россиянина с «Ванкувером»

Хоккейный агент Дэн Мильштейн, представляющий в НХЛ интересы нападающего «Ванкувер Кэнакс» Андрея Кузьменко прокомментировал новый двухлетний контракт россиянина с «косатками».

«Мы концентрировались на двухлетнем контракте. Заключён контракт-«мостик», потому что в НХЛ самые большие контракты подписывают с 27 до 29 лет. Через два года потолок зарплат в НХЛ увеличится примерно на 15-20%. Также у Андрея на тот момент будет более 200 игр в НХЛ, поэтому он сможет рассчитывать на совсем другое соглашение. Плюс мы будем подписывать долгосрочный контракт.



Мы общались с «Ванкувером» на протяжении нескольких месяцев, всё усилилось за последние полторы недели. Это хороший контракт для обеих сторон. Желаем Андрею удачи, продолжать прогрессировать и продолжать адаптироваться под североамериканский хоккей», — сказал Мильштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.