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Ларионов: пожелаю «Спартаку», чтобы он боролся за плей-офф, надеюсь увидимся там

Ларионов: пожелаю «Спартаку», чтобы он боролся за плей-офф, надеюсь увидимся там
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал победу над «Спартаком» (4:0) и рассказал о подготовке нижегородцев к играм плей-офф.

«Кое-какие вещи мы подтянем, чтобы быть лучше. Пожелаю «Спартаку», чтобы он боролся за плей-офф, сейчас три команды борются за попадание туда. И я надеюсь, что мы со спартаковцами увидимся в плей-офф.

Это самый плохой опыт команд, которые выбирают себе соперника. Думаю, то, что нас выбирают – это хорошо, и нам начинать дома или на выезде – это непринципиально. Для нашей команды важно не потерять людей, поскольку у нас не такая длинная скамейка, и для нас важно пройти эту часть спокойно, без потерь. Мы не контролируем, на кого мы попадем, и стараемся пройти от матча к матчу, побеждать, чтобы не терять ту уверенность, которую ребята набрали по ходу сезона», — приводит слова Ларионова сайт «Спартака».

После сегодняшней победы «Торпедо» занимает четвёртое место в таблице Запада, имея в активе 74 очка.

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