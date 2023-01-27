Кросби вышел на чистое 18-е место в списке лучших ассистентов в истории НХЛ

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча закончилась победой хозяев в серии послематчевых буллитов — 3:2.

В составе «Питтсбурга» результативной передачей отметился капитан команды Сидни Кросби, для которого эта передача стала 927-й за карьеру в НХЛ. Канадский форвард вышел на чистое 18-е место в списке лучших ассистентов в истории НХЛ, превзойдя результат Стэна Микиты (926). Следующей целью для Сидни является результат Ларри Мёрфи, в активе которого 929 передач в североамериканской лиге.

В нынешнем сезоне 35-летний Кросби принял участие в 48 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых он набрал 58 (23+35) очков. За карьеру Сидни набрал 1467 (540+927) очков в 1156 матчах, повторив сегодня результат того же Микиты.