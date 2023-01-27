«Рейнджерс» почти на минимально возможных условиях продлили контракт с шестым защитником

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» продлил контракт с защитником Беном Харпуром, сообщает пресс-служба американской команды.
Как отмечает клубный инсайдер Винс Меркольяно, соглашение рассчитано на два сезона, в каждый из которых 28-летний хоккеист заработает $ 787,5 тыс., что всего на $ 12,5 тыс. превосходит минимально возможные условия по контракту, который вступит в силу со следующего сезона.
В нынешнем сезоне проводящий дебютный чемпионат в составе «синерубашечников» Харпур принял участие в 18 матчах регулярки, в которых забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи при нейтральном показателе полезности. Бен является шестым защитником команды Жерара Галлана и проводит на льду чуть меньше 13,5 минут (13.23) за матч.
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