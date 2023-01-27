Василевский провёл 400-й матч за карьеру в НХЛ. Он лучший в лиге по победам на отрезке

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой в исполнении хозяев со счётом 3:2.

Для российского голкипера «Тампы» Андрея Василевского этот матч стал 400-м за карьеру в североамериканской лиге. Сегодня Андрей одержал 251-ю победу в НХЛ, что является лучшим результатом в истории лиги для вратарей, достигших отметки в 400 матчей за карьеру в лиге.

Второе место занимает выступавший за «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби (244), топ-3 замкнул Фредерик Андерсен (233), успевший на том отрезке поиграть за «Анахайм Дакс», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Каролину Харрикейнз». Следом располагаются Жак Плант (232), Крис Осгуд (229), Кори Кроуфорд и Энди Муг (по 224), а также Райан Миллер (222).

Стоит заметить, что голкипер Кен Драйден одержал 258 побед, сыграв 397 матчей за карьеру в НХЛ. Отметку в 400 игр в лиге канадский вратарь не покорил, поэтому не попал в вышепредставленную статистику.