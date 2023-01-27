Овечкин не мог поверить, что Строум не забил в пустые ворота с его передачи

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча закончилась победой хозяев в серии послематчевых буллитов — 3:2.

В середине второго периода при равном счёте капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отдал великолепную передачу на открытого партнёра по звену Райана Строума, которому оставалось лишь замкнуть шайбу в пустые ворота. Однако форвард умудрился промахнуться клюшкой мимо шайбы и упустить стопроцентный голевой момент. Овечкин развёл руки в стороны, удивляясь, как партнёр смог загубить такой шанс.

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Овечкин забил гол и сократил отставание от Уэйна Гретцки до 82 шайб в списке снайперов НХЛ за всю историю лиги.