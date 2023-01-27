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Кучеров упрочил своё лидерство в списке лучших ассистентов текущего сезона НХЛ

Кучеров упрочил своё лидерство в списке лучших ассистентов текущего сезона НХЛ
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В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой в исполнении хозяев со счётом 3:2.

Российский нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров отметился тремя результативными передачами. В текущем сезоне НХЛ россиянин уже 52 раза ассистировал партнёрам по команде. Кучеров упрочил своё лидерство в списке лучших ассистентов текущего сезона НХЛ. Второе место с 49 передачами делят капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид и защитник «Сан-Хосе» Эрик Карлссон. В пятёрку лучших ассистентов лиги также входят форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль (45 ассистов) и защитник «Виннипега» Джош Моррисси (43 ассиста).

Кучеров занимает третье место в списке бомбардиров текущего сезона НХЛ с 71 (19+52) очком за 47 матчей.

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