Герсонский рассказал, как клубы Восточной конференции КХЛ будут готовиться к плей-офф

Бывший главный тренер «Авангарда» Сергей Герсонский порассуждал, как клубы Восточной конференции КХЛ, попадающий в плей-офф будут готовиться к матчам на вылет.

«Думаю, что тренерам этих клубов предстоит разложить очень непростой пасьянс, чтобы определиться, как готовиться к плей-офф. В данном вопросе на первый план выйдет сбалансированность состава, ведь в каких-то командах Востока, называть не буду, так как болельщики и сами поймут о ком речь, есть ярко выраженное первое звено, а в каких-то, например, три равных пятёрки, и какая из них выстрелит в тот или иной вечер – непонятно. Второй фактор – это возраст лидеров, не секрет, что после 26 лет восстановление, особенно в таком плотном календаре, проходит дольше, что уж говорить о хоккеистах, которым уже за 30 лет. Предполагаю, что клубы проведут углубленный медицинский осмотр, чтобы понять, в каком состоянии находятся игроки, и это будет взято за точку отсчёта. Но даже это не до конца поможет найти точность в работе, которую необходимо провести хоккеистам перед плей-офф.

Поэтому очень важным фактором станет тренерский опыт, причем, опыт именно подведения команды к плей-офф. И здесь на Востоке выделяются два тренера – Зинэтула Билялетдинов и Илья Воробьёв, остальные, не называя имен, либо молоды, либо ранее не сталкивались с подготовкой команд-лидеров, либо тот опыт был неудачным. И вот для них лишний риск будет сложностью. Поэтому, думаю, что в этом сезоне никто из них не будет специально готовить команды к плей-офф, нагружать их, они просто постараются привести игроков в оптимальное состояние, причем не только физическое, но и моральное, выиграв несколько матчей. Максимум, что смогут себе позволить клубы – это дать передышку лидерам, оставив их в запасе на несколько игр», — цитирует Герсонского Betonmobile.ru.

«Сибирь», «Автомобилист», «Ак Барс», «Магнитка», «Авангард» и «Салават Юлаев» с высокой долей вероятности уже забронировали себе место в плей-офф и могут позволить себе эксперименты в подготовке к матчам на вылет. Последние матчи регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ пройдут 26 февраля.