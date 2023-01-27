Тренер «Ак Барса»: остались недовольны содержанием и результатом прошлой игры

Тренер «Ак Барса» Юрий Бабенко сообщил, какие корректировки сделает команда, чтобы рассчитывать на победу в предстоящем матче с «Металлургом». Матч состоится сегодня, 27 января, и начнётся в 17:00 мск.

«Расстроены и мы, и команда, что у нас не получилась хорошей прошлая игра. Остались недовольны содержанием игры и результатом, поэтому будем стараться вернуться к нужным установкам, чтобы сыграть правильно. В игре с «Металлургом» нельзя допускать контратак, надо проводить как можно меньше времени с шайбой в своей зоне. Плюс обратить внимание на игру в неравных составах.



«Ак Барс» давно не забивал «Магнитке» в большинстве, в чём причина? Всегда нужно стараться исправлять этот компонент. Держим в уме то, что плей-офф не за горами, а игра в неравных составах там имеет большое значение. Будут точечные перестановки в составе», — цитирует Бабенко пресс-служба казанцев.

Напомним, в прошлом матче «Ак Барс» уступил «Салавату Юлаеву» в овертайме со счётом 1:2. Казанский клуб занимает третье место в таблице Восточной конференции. «Металлург» находится строчкой ниже, уступая на одно очко при одной игре в запасе.