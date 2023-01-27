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Вратарь «Питтсбурга» рассказал, как пропустил гол после фирменного буллита от Кузнецова

Вратарь «Питтсбурга» рассказал, как пропустил гол после фирменного буллита от Кузнецова
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Вратарь «Питтсбург Пингвинз» Кейси Десмит рассказал, как пропустил гол после буллита в исполнении нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова. Россиянин использовал свой фирменный приём для послематчевой серии. Кузнецов, медленно двигаясь, приблизился к Десмиту и точно бросил.

«Очень сложно. Он может и бросить в любой момент, и делать бесконечные движения. Действительно сложно. Нужно снять об этом фильм», — приводит слова Десмита The Athletic.

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Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча закончилась победой хозяев в серии послематчевых буллитов.

«Об этом нужно снять фильм». Кузнецов уже год издевается над вратарями во время буллитов «Об этом нужно снять фильм». Кузнецов уже год издевается над вратарями во время буллитов
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