Вратарь «Питтсбурга» рассказал, как пропустил гол после фирменного буллита от Кузнецова

Вратарь «Питтсбург Пингвинз» Кейси Десмит рассказал, как пропустил гол после буллита в исполнении нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова. Россиянин использовал свой фирменный приём для послематчевой серии. Кузнецов, медленно двигаясь, приблизился к Десмиту и точно бросил.



«Очень сложно. Он может и бросить в любой момент, и делать бесконечные движения. Действительно сложно. Нужно снять об этом фильм», — приводит слова Десмита The Athletic.

ВИДЕО

Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча закончилась победой хозяев в серии послематчевых буллитов.