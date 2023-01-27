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«Барыс» нанёс «Трактору» 4-е поражение в 5 матчах. Челябинцы — на последнем месте Востока

«Барыс» нанёс «Трактору» 4-е поражение в 5 матчах. Челябинцы — на последнем месте Востока
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В Астане на стадионе «Барыс-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Барыс» принимал челябинский «Трактор». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 (2:1, 2:0, 0:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 января 2023, пятница. 16:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
4 : 3
Трактор
Челябинск
1:0 Борисевич (Луис, Бракко) – 08:00 (5x5)   2:0 Михайлис (Рахманов) – 10:55 (5x5)   2:1 Хэмилтон (Горюнов-Рольгизер) – 14:43 (5x4)   3:1 Грант (Бракко) – 38:44 (5x4)   4:1 Грант (Бракко, Луис) – 39:40 (5x4)   4:2 Котляревский (Стась) – 44:50 (5x5)   4:3 Котляревский (Сошников, Яруллин) – 59:46 (5x5)

На девятой минуте Александр Борисевич вывел астанинцев вперёд. На 11-й минуте Энтони Луис с передачи Джереми Бракко удвоил преимущество хозяев. На 15-й минуте Роб Хэмилтон после паса Михаила Горюнова-Рольгизера отыграл один гол. В конце второго периода Алекс Грант за 56 секунд оформил дубль. На 45-й минуте Михаил Котляревский с передачи Андрея Стася забил второй гол в ворота хозяев. На последней минуте встречи форвард оформил дубль.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» в Казани сыграет с «Ак Барсом». «Барыс» примет московское «Динамо». Оба матча состоятся 29 января.

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