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Главный тренер «Авангарда» подробно прокомментировал победу над московским «Динамо»

Главный тренер «Авангарда» подробно прокомментировал победу над московским «Динамо»
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Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец подробно прокомментировал победу в матче с московским «Динамо».

«Давили на нас три поражения. Но больше давило, что и игра была невнятная, не та, которую ждём от своих ребят. Сегодня все четыре звена показали, что у нас есть характер. Да, в большинстве пропустили гол, но не опустили крылья, боролись до конца, быстро забили ответные голы. Надеюсь, что эта победа нас вдохновит. Впереди тяжёлая поездка. Конечно, очень важные два очка в психологическом плане.

Была ли у «Авангарда» растерянность после пропущенного в большинстве гола? Мы играли в чужой зоне, больше атаковали, зарабатывали удаления. В этих удалениях не сыграли так, как бы хотелось. Пропустив гол, ребята на скамейке ещё больше сплотились и ещё больше заставили друг друга верить и работать. Были слова, что они нам забили, но мы им обратно сейчас забьём — так и получилось. Сыграли очень здорово. Простые моменты — просто бросок, игрок бежит на ворота и добивает. Так и нужно, так и достаются эти голы. Растерянности не было. Но у меня, честно говоря, был осадок, что опять что-то не получается, что-то не то. Но приходится себя перемалывать, заставлять верить и всех остальных двигаться к победе», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

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