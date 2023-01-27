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Главный тренер «Автомобилиста» поделился мыслями об 11 поражениях подряд от команд Востока

Главный тренер «Автомобилиста» поделился мыслями об 11 поражениях подряд от команд Востока
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Нефтехимиком».

«Готовились к игре, разбирали Нижнекамск, знали, они будут ловить шайбу на себя, кусаться. Имели неплохие моменты, выход «три в одного», свои ошибки привели к проигрышу.

Отдавали шайбу под прессингом? Быстрая команда у соперника, больше в зоне обороны терял игроков с наката, не хватало концентрации.

Игра четвёртого звена? Они забили гол и пропустили гол, двоякое впечатление. Работают парни, неплохое движение, азарт в игре был.

11 поражений подряд от команд Востока? Скорее, стечение обстоятельств», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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