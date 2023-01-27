«Мы горой друг за друга». Форвард «Авангарда» оценил драку с участием капитана команды

Нападающий «Авангарда» Рид Буше прокомментировал победу в матче с московским «Динамо».



«У нас очень сплочённый коллектив, и здорово, что Шарипзянов вступился за вратаря. Мы горой друг за друга, всем приятно видеть, как мы защищаем друг друга. Много столкновений с моим участием в последнее время? Таков хоккей, это жёсткий вид спорта. Не то чтобы я становлюсь каким-то злым, это часть игры, что абсолютно нормально.



Как удалось перевернуть игру во втором периоде? Мы постарались не придать большого значения голу, пропущенному в большинстве. Забил соперник и забил, ничего. Продолжили работать и идти вперёд, вот и всё», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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