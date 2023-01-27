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«Нам бы тоже так хотелось». Главный тренер «Динамо» М — об условиях на новой арене в Омске

«Нам бы тоже так хотелось». Главный тренер «Динамо» М — об условиях на новой арене в Омске
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Авангардом» поделился мыслями о новом стадионе омичей — «G-Драйв-Арене».

«Впечатления от новой арены в Омске? Мне она понравилась, что тут скажешь. Здесь ведь не только дело в стадионе, а в условиях, которые созданы для команды «Авангард». Арена оснащена всем, тут можно перечислять до бесконечности. Нам хотелось бы тоже так.

Являются ли для меня матчи в Омске принципиальными, из-за того, что я здесь 11 лет назад завершил карьеру игрока с Кубком Гагарина в руках? Несколько лет здесь не были… Есть какая-то ностальгия от того, что вокруг арены ничего не поменялось. Гостиница и дорога, которая ведёт сюда, навеяли какие-то воспоминания», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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