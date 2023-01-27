Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Адмирал — Сибирь. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
09:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

А. Юдин — об удалении Алтыбармакяна: нос поцарапал, а Ярославль большой штраф выпрашивает

А. Юдин — об удалении Алтыбармакяна: нос поцарапал, а Ярославль большой штраф выпрашивает
Комментарии

Бывший защитник СКА, тренер Александр Юдин прокомментировал ситуацию с удалением Андрея Алтыбармакяна в матче «Локомотив» — СКА (1:0), в которой был наложен большой штраф.

«Пять минут штрафа за силовой приём в плечо у борта — это что-то новое. Алтыбармакян хитовал, контакт шёл через плечо, а Елесин неудачно ударился о борт и поцарапал нос. Абсолютно игровая ситуация, и пожёстче бывают. А тренеры «Локомотива» стали выпрашивать удаление, показательно демонстрировали эту царапину — Елесину самому не стыдно было в этой клоунаде участвовать?! Он же мужик! Он сам играет на грани фола, а тут выступил в роли обиженной девочки.

Просто абсурдное решение дать большой штраф в такой ситуации, ещё и когда СКА был в роли догоняющей команды. Хоть гости и не пропустили в меньшинстве, но это во многом решило исход матча. Нельзя так судить! Причём ситуация интересная вырисовывается: когда в том же Ярославле Бардаков получил травму после толчка на открытую калитку, хозяевам даже две минуты не дали, хотя по итогу игрок выбыл на несколько недель. А сегодня из ничего придумали повреждение и большой штраф. Хорошо, что ещё регулярка, в плей-офф такие странные решения могут стоить гораздо дороже», — сказал Юдин «Чемпионату».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Новость по теме
«Локомотив» всухую обыграл СКА, прервав победную серию армейцев
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023