А. Юдин — об удалении Алтыбармакяна: нос поцарапал, а Ярославль большой штраф выпрашивает

Бывший защитник СКА, тренер Александр Юдин прокомментировал ситуацию с удалением Андрея Алтыбармакяна в матче «Локомотив» — СКА (1:0), в которой был наложен большой штраф.

«Пять минут штрафа за силовой приём в плечо у борта — это что-то новое. Алтыбармакян хитовал, контакт шёл через плечо, а Елесин неудачно ударился о борт и поцарапал нос. Абсолютно игровая ситуация, и пожёстче бывают. А тренеры «Локомотива» стали выпрашивать удаление, показательно демонстрировали эту царапину — Елесину самому не стыдно было в этой клоунаде участвовать?! Он же мужик! Он сам играет на грани фола, а тут выступил в роли обиженной девочки.

Просто абсурдное решение дать большой штраф в такой ситуации, ещё и когда СКА был в роли догоняющей команды. Хоть гости и не пропустили в меньшинстве, но это во многом решило исход матча. Нельзя так судить! Причём ситуация интересная вырисовывается: когда в том же Ярославле Бардаков получил травму после толчка на открытую калитку, хозяевам даже две минуты не дали, хотя по итогу игрок выбыл на несколько недель. А сегодня из ничего придумали повреждение и большой штраф. Хорошо, что ещё регулярка, в плей-офф такие странные решения могут стоить гораздо дороже», — сказал Юдин «Чемпионату».

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