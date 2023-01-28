Крайдер вышел на третье место в истории «Рейнджерс» по числу сезонов с 20+ голов

На «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Вегас Голден Найтс». В этой игре победу одержали хозяева со счётом 4:1.
В составе «Рейнджерс» заброшенной шайбой отметился нападающий Крис Крайдер, для которого забитый гол стал 20-м в нынешнем сезоне. Проводящий всю карьеру в лиге в форме «синерубашечников» восьмой раз достиг данной отметки в регулярном чемпионате НХЛ, благодаря чему вышел на третье место в истории «Рейнджерс» по числу сезонов с 20+ голов. Крайдер повторил результат Адама Грэйвза, Энди Бэтгейта и Камилля Генри.
Клубный рекорд в этой номинации принадлежит Роду Жильберу (12), а на втором месте располагается Жан Рателль (9).
- 28 января 2023
-
06:12
-
06:10
-
06:02
-
05:43
-
05:41
-
05:33
- 27 января 2023
-
23:58
-
23:37
-
23:17
-
23:10
-
22:58
-
22:47
-
22:31
-
22:18
-
22:00
-
21:42
-
21:37
-
21:19
-
21:03
-
20:51
-
20:24
-
20:22
-
20:14
-
20:10
-
20:03
-
20:00
-
19:53
-
19:35
-
19:18
-
19:15
-
19:12
-
19:03
-
18:58
-
18:49
-
18:37