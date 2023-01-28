Крайдер вышел на третье место в истории «Рейнджерс» по числу сезонов с 20+ голов

На «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Вегас Голден Найтс». В этой игре победу одержали хозяева со счётом 4:1.

В составе «Рейнджерс» заброшенной шайбой отметился нападающий Крис Крайдер, для которого забитый гол стал 20-м в нынешнем сезоне. Проводящий всю карьеру в лиге в форме «синерубашечников» восьмой раз достиг данной отметки в регулярном чемпионате НХЛ, благодаря чему вышел на третье место в истории «Рейнджерс» по числу сезонов с 20+ голов. Крайдер повторил результат Адама Грэйвза, Энди Бэтгейта и Камилля Генри.

Клубный рекорд в этой номинации принадлежит Роду Жильберу (12), а на втором месте располагается Жан Рателль (9).