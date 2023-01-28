Харпур — о контракте с «Рейнджерс»: летом думал, что мой путь в хоккее закончен

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Бен Харпур высказался по поводу продления контракта на два сезона с американским клубом.

Напомним, что этот сезон 28-летний защитник начинал свободным агентом, и только в конце октября подписал пробный контракт с системой «Рейнджерс». Сумев через фарм-клуб пробиться в главную команду, канадский хоккеист сходу закрепился в основном составе «синерубашечников», за что на днях был вознаграждён продлением контракта.

«Наверное, прошлым летом, мне было труднее всего справиться с происходящей ситуацией. Я уже думал, что мой путь в хоккее закончен. На протяжении всей моей карьеры у меня были взлёты и падения, я то входил в состав команд, то вылетал из них. Много раз оставался седьмым защитником и занимал место в пресс-ложе. И приезжая сюда, я настроился на то, чтобы усердно работать и усердно тренироваться, и когда представится такая возможность, я собирался быть готовым играть.

Превращение пробного соглашения в продление контракта ещё на два сезона — большое достижение для меня. И сейчас я очень сильно горжусь собой и тем, как прошёл через всё это. Но в НХЛ за тобой никогда ничего не зацементировано. Ваше место всегда на кону, ведь тысячи парней приходят за вашей работой. Когда вы довольны собой, я думаю, что это довольно опасно. Я благодарен за то, что нахожусь в составе «Рейнджерс», но у меня такое мышление, что я никогда не удовлетворён положением дел, каждый день для меня испытание», — приводит слова Харпура Lohud.com.