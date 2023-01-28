Разин — о травме Петунина: сидел на скамейке запасных, шайба прилетела в голову

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал матч против «Салавата Юлаева» (1:4), а также травму Александра Петунина, полученную игроком ранее.
«Салават Юлаев» с победой, но скажу, что игра была равной, счет не по игре. Я считаю, весь матч мы играли хорошо. К сожалению, реализация моментов у нас очень слабая. Было три хороших момента, но эти броски были в стекло, а не в ворота. Создавали моменты, но совершали глупые ошибки, которые приводили к взятию наших ворот.
С чем связана низкая результативность в последних матчах? С реализацией моментов. В Астане была немножко другая игра. Соперник там играл на результат, приехав с тяжелого выезда.
«Салават» поймал волну, выиграв в «Зеленом дерби». Такие моменты психологически поднимают команду, тем более в такой войне. Они были сегодня психологически лучше готовы.
Отсутствие одного из лучших снайперов Петунина? У нас очень сложный сезон… Нигде почему-то не проскакивает, что тяжелую травму у нас получил один из ведущих защитников Пыленков. Странно, что сейчас вы спросили про Петунина.
У него глупейшая травма: в середине игры с «Барысом», когда он сидел на скамейке запасных, шайба прилетела ему прямо в голову. Хорошо, что обошлось без перелома, но ту игру он пока еще помнит только наполовину», — приводит слова Разина официальный сайт КХЛ.
Напомним, «Северсталь» и «Салават Юлаев» играли вчера, 27 января.
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