Результативная передача Задорова помогла «Калгари» обыграть «Коламбус»

В Калгари на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Калгари Флэймз» и «Коламбус Блю Джекетс». Победу в матче одержали хозяева в овертайме со счётом 4:3.

Отметим первый матч в Калгари бывшей звезды «Флэймз» Джонни Годро. Американец в начале первого периода не реализовал штрафной бросок. Годро отметился двумя результативными передачами. Российский нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко забросил свою 10-ю шайбу в НХЛ. Российский защитник «Калгари» Никита Задоров отметился результативной передачей.

«Калгари» одержал вторую победу подряд и 27 января встретится с «Чикаго». «Коламбус» потерпел четвёртое поражение в пяти последних матчах и 26 января сыграет с «Эдмонтоном».