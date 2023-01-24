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Результативная передача Задорова помогла «Калгари» обыграть «Коламбус»

Результативная передача Задорова помогла «Калгари» обыграть «Коламбус»
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В Калгари на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Калгари Флэймз» и «Коламбус Блю Джекетс». Победу в матче одержали хозяева в овертайме со счётом 4:3.

Отметим первый матч в Калгари бывшей звезды «Флэймз» Джонни Годро. Американец в начале первого периода не реализовал штрафной бросок. Годро отметился двумя результативными передачами. Российский нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко забросил свою 10-ю шайбу в НХЛ. Российский защитник «Калгари» Никита Задоров отметился результативной передачей.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 января 2023, вторник. 05:30 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
4 : 3
ОТ
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Дуэр (Уигар) – 16:20 (5x5)   2:0 Кадри (Задоров, Манджапане) – 21:32 (5x5)   2:1 Марченко (Годро, Лайне) – 29:04 (5x4)   2:2 Лайне (Годро, Боквист) – 29:53 (5x4)   3:2 Манджапане (Баклунд, Коулман) – 36:17 (5x5)   3:3 Дженнер (Лайне, Гудбрансон) – 44:34 (5x5)   4:3 Дюбе (Манджапане) – 62:25 (3x3)

«Калгари» одержал вторую победу подряд и 27 января встретится с «Чикаго». «Коламбус» потерпел четвёртое поражение в пяти последних матчах и 26 января сыграет с «Эдмонтоном».

«У нас все играют с шайбой, а в Америке — бегут, бросают». Интервью с русским новичком НХЛ «У нас все играют с шайбой, а в Америке — бегут, бросают». Интервью с русским новичком НХЛ
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