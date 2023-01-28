«Просто герой, играл на одной ноге». Агент рассказал о травме Михеева

Известный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы российского нападающего «Ванкувера» Ильи Михеева, рассказал, что россиянин получил травму на предсезонке и играл с ней с самого начала сезона НХЛ.
«Илья на предсезонной игре ещё в сентябре получил серьёзную травму. Врачи рекомендовали сделать операцию ещё в тот момент, но Илья отказался. Хотел играть и сделать операцию позже, чтобы не пропускать весь сезон. Играл на одной ноге, через боли, через все трудности, показал 60% того, что он покажет в следующем сезоне. Просто герой — по-другому его назвать не могу. Заранее, ещё несколько месяцев назад было принято решение, что операцию мы сделаем в районе начала февраля, чтобы он был готов к следующему сезону, так как восстановление — приблизительно семь-девять месяцев», — сказал Мильштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.
Ожидается, что россиянин вернётся в строй к старту тренировочного лагеря «Ванкувера» в сентябре.
- 28 января 2023
-
10:50
-
10:29
-
10:17
-
10:02
-
09:25
-
09:09
-
09:00
-
08:59
-
08:37
-
08:29
-
08:17
-
07:50
-
07:25
-
07:13
-
07:01
-
06:31
-
06:27
-
06:23
-
06:12
-
06:10
-
06:02
-
05:43
-
05:41
-
05:33
- 27 января 2023
-
23:58
-
23:37
-
23:17
-
23:10
-
22:58
-
22:47
-
22:31
-
22:18
-
22:00
-
21:42
-
21:37