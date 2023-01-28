«Просто герой, играл на одной ноге». Агент рассказал о травме Михеева

Известный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы российского нападающего «Ванкувера» Ильи Михеева, рассказал, что россиянин получил травму на предсезонке и играл с ней с самого начала сезона НХЛ.

«Илья на предсезонной игре ещё в сентябре получил серьёзную травму. Врачи рекомендовали сделать операцию ещё в тот момент, но Илья отказался. Хотел играть и сделать операцию позже, чтобы не пропускать весь сезон. Играл на одной ноге, через боли, через все трудности, показал 60% того, что он покажет в следующем сезоне. Просто герой — по-другому его назвать не могу. Заранее, ещё несколько месяцев назад было принято решение, что операцию мы сделаем в районе начала февраля, чтобы он был готов к следующему сезону, так как восстановление — приблизительно семь-девять месяцев», — сказал Мильштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Ожидается, что россиянин вернётся в строй к старту тренировочного лагеря «Ванкувера» в сентябре.