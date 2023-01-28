Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Мн — Торпедо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«У парня сильный характер». Главный тренер «Ванкувера» — об игре Михеева с травмой

«У парня сильный характер». Главный тренер «Ванкувера» — об игре Михеева с травмой
Комментарии

Главный тренер «Ванкувера» Рик Токкет отметил сильный характер российского нападающего «Кэнакс» Ильи Михеева, который играл с травмой крестообразных связок со старта текущего сезона НХЛ.

«Он отдавал всё, что у него было, в матчах этого сезона, но он не здоров. Он действительно классный хоккеист, и мы используем эти полгода, чтобы вылечить его. У парня сильный характер, чтобы играть так, как он играет. Я думаю, он хотел продолжать играть, просто чтобы показать его мне. Это многое значит, но я хочу, чтобы он был полностью здоров», — цитирует Токкета пресс-служба «Ванкувера».

По оценкам медицинского штаба «Ванкувера» Михеев должен восстановиться после операции на колене к старту тренировочного лагеря клуба в сентябре.

Новость по теме
«Это тяжёлый момент». Михеев с трудом сдерживал слёзы, комментируя предстоящую операцию
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023