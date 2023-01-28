«У парня сильный характер». Главный тренер «Ванкувера» — об игре Михеева с травмой
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Главный тренер «Ванкувера» Рик Токкет отметил сильный характер российского нападающего «Кэнакс» Ильи Михеева, который играл с травмой крестообразных связок со старта текущего сезона НХЛ.
«Он отдавал всё, что у него было, в матчах этого сезона, но он не здоров. Он действительно классный хоккеист, и мы используем эти полгода, чтобы вылечить его. У парня сильный характер, чтобы играть так, как он играет. Я думаю, он хотел продолжать играть, просто чтобы показать его мне. Это многое значит, но я хочу, чтобы он был полностью здоров», — цитирует Токкета пресс-служба «Ванкувера».
По оценкам медицинского штаба «Ванкувера» Михеев должен восстановиться после операции на колене к старту тренировочного лагеря клуба в сентябре.
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