«У парня сильный характер». Главный тренер «Ванкувера» — об игре Михеева с травмой

Главный тренер «Ванкувера» Рик Токкет отметил сильный характер российского нападающего «Кэнакс» Ильи Михеева, который играл с травмой крестообразных связок со старта текущего сезона НХЛ.

«Он отдавал всё, что у него было, в матчах этого сезона, но он не здоров. Он действительно классный хоккеист, и мы используем эти полгода, чтобы вылечить его. У парня сильный характер, чтобы играть так, как он играет. Я думаю, он хотел продолжать играть, просто чтобы показать его мне. Это многое значит, но я хочу, чтобы он был полностью здоров», — цитирует Токкета пресс-служба «Ванкувера».

По оценкам медицинского штаба «Ванкувера» Михеев должен восстановиться после операции на колене к старту тренировочного лагеря клуба в сентябре.