«Он сотворил историю сегодня вечером». Ларкин — об игре Сорокина с «Детройтом»

Капитан «Детройта» Дилан Ларкин восхитился игрой российского вратаря «Айлендерс» Ильи Сорокина в матче с «Рэд Уингз» (0:2). Россиянин оформил свой четвёртый шат-аут в сезоне и был признан первой звездой матча.

«Сегодня мы просто не смогли бросить шайбу мимо Сорокина. Он сделал несколько важнейших сейвов, особенно в третьем периоде: один на Гронеке, другой на Перроне. Он сотворил историю сегодня вечером, Сорокин был действительно хорош», — цитирует Ларкина официальный сайт НХЛ.

На счету Сорокина 23 сейва. Этот сухой матч стал для Ильи 14-м в клубной карьере, что позволило ему выйти на четвёртое место в истории своей команды по данному показателю. В текущем сезоне 27-летний голкипер одержал 16 побед в 38 матчах с 92,3% отражённых бросков.