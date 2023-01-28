Илья Сорокин вышел на четвёртое место в истории «Айлендерс» по матчам на ноль
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В Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:0.
Российский голкипер победителей Илья Сорокин оформил шат-аут. Он не пропустил ни одного гола. На его счету 23 сейва. Этот сухой матч стал для Сорокина 14-м в клубной карьере, что позволило ему выйти на четвёртое место в истории своей команды по данному показателю.
Столько же шат-аутов совершил Томми Сало. Лидером по количеству сухих игр в истории клуба является Глен Рёш, в его активе их 25.
Отметим, после окончания встречи Илья Сорокин был признан первой звездой сегодняшнего матча.
Новость по темеШат-аут Ильи Сорокина помог «Айлендерс» переиграть «Детройт»
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