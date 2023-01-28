Марченко — третий хоккеист в истории НХЛ, кто набрал первые 13 очков в лиге только голами

В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Ванкувер Кэнакс» и «Коламбус Блю Джекетс». Победу в матче одержали хозяева со счётом 5:2.

Автором двух голов гостей в матче стал российский нападающий Кирилл Марченко, который забросил уже 13 шайб в НХЛ. Как сообщает пресс-служба НХЛ, Марченко стал первым игроком с 1926 года и всего третьим в истории лиги, набравшим свои первые 13 очков в НХЛ только за счёт голов.



Ранее таких случаев было всего два. У Джо Мэлоуна («Монреаль») было 16+0 по ходу сезона-1917/1918, у Джона Маккиннона («Питтсбург Пайрэтс») – 13+0 в сезоне-1926/1927.



Рекорд по количеству голов за сезон без результативных передач был установлен в том же сезоне-1926/1927. Форвард «Монреаля» Пит Лепин завершил регулярку с 16+0 в 44 играх.