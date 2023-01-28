«У этого парня 700 очков в 20 матчах НХЛ». Бедард — о сравнении с Макдэвидом

Фаворит грядущего драфта НХЛ — 2023 Коннор Бедард рассказал, как он относится к тому, что его часто сравнивают с суперзвездой НХЛ Коннором Макдэвидом.

«Когда люди начинают меня с кем-то сравнивать – с Макдэвидом, например, – я говорю: «Ну, у этого парня 700 очков в 20 матчах НХЛ» (смеётся).

Мои достижения сейчас явно не идут ни в какое сравнение с этим. Но я надеюсь когда-нибудь сыграть против него и других парней из этой лиги. Это будет исполнением мечты. У меня есть ещё немало игр, чтобы проявить себя. Я должен улучшать свою игру каждый день», – цитирует Бедарда Sportsnet.

В 33 матчах сезона WHL 17-летний игрок набрал 81 (39+42) очко. На победном МЧМ-2023 Бедард стал лучшим бомбардиром турнира, набрав 23 (9+14) очка в семи играх за сборную Канады.