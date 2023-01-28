Игрок «Динамо» Мн адресовал игрокам «Торпедо» «жест смерти», а потом показал средний палец

В эти минуты на стадионе «Минск-Арена» в Минске проходит очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором «Динамо» принимает нижегородское «Торпедо». После первого периода счёт равный — 2:2.

В одном из моментов встречи произошёл курьёзный эпизод. Канадский защитник минчан Джон Гилмор, чем-то недовольный, находясь на своей скамейке запасных, адресовал нижегородцам угрожающий жест. Хоккеист провёл большим пальцем себе по горлу — такой жест носит название «жеста смерти». После этого Гилмор показал в сторону скамейки запасных «Торпедо» средний палец.

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Фото: Кадр из трансляции

Напомним, самый известный случай использования такого жеста произошёл в полуфинале чемпионата мира — 2014. Тогда главный тренер сборной России Олег Знарок адресовал его своим шведским коллегам.