«Не сладкий пирожок». Тренер «Спартака» высказался о 3-м поражении от «Куньлуня» в сезоне

Главный тренер «Спартака» Игорь Гришин прокомментировал поражение во встрече Фонбет Чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар». Красно-белые отыгрались со счёта 0:2, однако уступили в овертайме. «Спартак» потерпел третье поражение в матчах с «Куньлунем» в нынешнем сезоне (0:3, 1:3). Всего команды встречались четыре раза. Московская команда одержала одну победу — 15 января (3:2).

«Тяжело нам даются голы. В прошлом матче не забили, сегодня тоже два периода никак не могли забросить. При счёте 2:2 был шанс у Заседы, когда шайба к нему отскочила и он был один перед воротами. Но шайба перевалилась через клюшку. Когда такие забиваешь, игра переворачивается в другую сторону. Но мы не забили. Наверное, после этого у противников был эмоциональный всплеск. Они вроде пропустили, руки опускались, но тут вратарь выручил, а мы не забили. Это психология.



Не знаю, в чём причина прошлых поражений «Спартака» от «Куньлуня». При мне играли два раза — один выиграли, один проиграли. Не могу сказать, что «Куньлунь» — сладкий пирожок, это команда очень приличного уровня. Надо к ней относиться с большим уважением. Если мы наносим 45 бросков в створ ворот, значит, мы продолжаем атаковать. Другое дело, что у нас с реализацией. Мы над этим думаем, пытаемся изменить, сыграть попроще в атаке. Хотим забивать голы «мусорные», но пока это не удаётся. Что-то ушло, да», — приводит слова Гришина официальный сайт КХЛ.